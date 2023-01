Roger Schmidt: "Enzo está no Benfica e gosta de jogar no Benfica"

O treinador dos encarnados abordou o regresso do argentino ao onze e destacou a reação do clube da Luz.

"Tivemos alguns altos e baixos. Fomos muito fiáveis ao mais alto nível durante muito tempo. Depois do Natal não estivemos bem em Braga, mas penso que na última semana já mostrámos uma boa reação na Liga e hoje também. Era um jogo difícil, um jogo de Taça e merecemos ganhar. Enzo? Nunca duvidei da atitude nem da personalidade do Enzo. É uma ótima pessoa, está no Benfica e gosta de jogar no Benfica. Espero que continue", afirmou Roger Schmidt.

O Benfica venceu (2-0), esta terça-feira, na Póvoa de Varzim, o Varzim e garantiu um lugar nos quartos de final da Taça de Portugal. Grimaldo e Enzo Fernández marcaram os golos. Com este triunfo, o clube encarnado juntou-se ao Famalicão, que esta terça-feira eliminou o Leixões num duelo que teve de ir a prolongamento. Na próxima fase, o Benfica vai defrontar o vencedor do dérbi entre Braga e Vitória de Guimarães.