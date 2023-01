Roger Schmidt: "Era possível ganhar este jogo"

O treinador do Benfica destacou a boa exibição dos encarnados no dérbi contra o Sporting e vincou que pode tirar "coisas positivas" do duelo na Luz.

"Foi um jogo muito bom e muito intenso. Precisámos de 25-30 minutos para entrar no jogo, mas depois fizemos um bom jogo. Conseguimos voltar a entrar no jogo duas vezes, tentámos tudo para vencer mas temos de aceitar o empate. Não posso censurar os meus jogadores, mostraram um bom futebol e uma boa atitude. Era possível ganhar este jogo", começou por dizer Roger Schmidt, elogiando a exibição dos jogadores.

"Não tenho qualquer dúvida quanto à mentalidade dos jogadores, conseguimos empurrar o Sporting para trás e criar oportunidades muito boas, tivemos alguns livres e oportunidades mas não conseguimos marcar o terceiro golo. Vi um jogo muito bom de futebol, intenso, onde o Sporting demonstrou a sua qualidade, tem um bom plantel, não foi fácil. Foi a 16.ª jornada, ainda faltam 18. Podemos tirar muitas coisas positivas deste jogo para o futuro", concluiu.

Com este resultado, o clube encarnado, que ainda não tinha perdido pontos no Estádio da Luz nos oito jogos anteriores, soma 41 pontos, mais quatro do que o Sporting de Braga, segundo classificado, e mais oito do que o campeão F. C. Porto, que ainda este domingo recebe o Famalicão, enquanto os leões permanecem no quarto lugar, com 29, a 12 pontos do líder.