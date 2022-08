Roger Schmidt: "Espero que Gonçalo Ramos fique"

JN Hoje às 13:34 Facebook

Roger Schmidt, técnico das águias, admitiu, esta sexta-feira, desejar que Gonçalo Ramos, atacante alvo do interesse de vários emblemas, fique na Luz. Técnico não garante que o avançado possa jogar, sábado, com o Boavista e também tem dúvidas sobre se aposta em Vertonghen ou António Silva para substituit Otamendi, castigado.

"Claro que espero (Gonçalo Ramos) que fique. Está na equipa titular, tem marcado golos e sido a principal escolha para avançado. Espero que fique... mas se aparecer alguma oportunidade terá de ser avaliada", destacou o técnico germânico, esta sexta-feira, no lançamento do duelo com o Boavista, este sábado (18 horas), no Estádio do Bessa.

O responsável, que elogiou Fredrik Aursnes, mais recente contratação das águias, reconheceu que o plantel ainda não está fechado. "Só fecha dia um e não é apenas para nós. Ainda vamos ver se há jogadores que vão abandonar o clube. Ainda temos cinco ou seis dias para otimizar o plantel ... Tudo pode acontecer até ao último segundo", observou.

No âmbito do confronto com os axadrezados admitiu ter recolhido alguma informação junto de Javi Garcia, antigo jogador do Bessa e seu atual adjunto, mas não levantou o véu sobre a utilização ou não de Gonçalo Ramos, que se lesionou no último jogo da Champions, nem do eleito para substituir Otamendi, castigado.

"Vertonghen e António Silva estão em boas condições. Ainda vou pensar ...", sublinhou.