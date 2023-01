Roger Schmidt: "Estou muito feliz! Foi um bom passo em frente"

Após a vitória (2-0), nesta quinta-feira, no reduto do Paços de Ferreira, Roger Schmidt, treinador do Benfica, realçou a prestação da equipa encarnada, que garantiu cedo uma vantagem de dois golos sem resposta e depois geriu o marcador favorável até final. O técnico alemão justificou ainda a titularidade de Gonçalo Guedes, com o facto de o internacional português estar bem informado sobre a equipa e ter-se rapidamente integrado.

Roger Schmidt elogiou a entrada forte do Benfica, no jogo frente aos pacenses. "Começámos bem, marcámos golos cedo, o que ajuda sempre, mas, depois, vimos que o Paços de Ferreira tem boa equipa, com jogadores experientes e de qualidade. Tivemos de trabalhar muito. Quando não se marca um terceiro golo, temos de garantir que não se sofre contra-ataques. O Paços mostrou qualidade, mas merecemos vencer. Estou muito feliz, porque estes jogos fora nunca são fáceis. Foi um bom passo em frente", destacou o técnico alemão, após o triunfo em Paços de Ferreira.

"Depois dos dois golos, perdemos demasiadas bolas. Ao intervalo, falámos que temos de controlar melhor algumas situações. Melhorámos na segunda parte, mas, em alguns momentos, tivemos de defender na grande área ou perto. É o futebol, temos sempre de respeitar o adversário. Mas estou satisfeito com a exibição da equipa", acrescentou Roger Schmidt.

O treinador do Benfica abordou ainda a primeira titularidade concedida a Gonçalo Guedes: "Ainda é um jogador jovem, mas tem muita experiência internacional. Voltou a casa, ao Benfica. É bom para ele sentir-se importante. Na nossa equipa, não é complicado sentir-se assim. Todos estão felizes por ele estar cá. Fez alguns treinos com a equipa e já sabe como queremos jogar. Ele disse-me que viu os jogos todos do Benfica, esta época, por isso, já se tinha preparado antes para o que vinha", fez notar.

Já César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, destacou o "excelente ambiente" que acompanhou o jogo. "Não entrámos bem, o Benfica mostrou logo uma dinâmica muito forte, mas fomos consistentes e competitivos".

"O caminho é este e com esta consistência, as vitórias vão chegar rapidamente e alcançaremos o que pretendemos", acrescentou o técnico dos castores.