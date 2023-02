Roger Schmidt: "F.C. Porto? Estamos sob pressão toda a época"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, desvalorizou o facto do F. C. Porto estar a apenas dois pontos da liderança, apesar dos encarnados terem menos um jogo. "Não nos concentramos nos adversários e estamos em primeiro lugar, temos de ser disciplinados contra o Boavista, é só nisso que pensamos. Não olho todos os dias para a tabela, que é o resultado do que fazemos em campo", revelou este domingo, em conferência de Imprensa, no Seixal.

Os dragões não perderam terreno, nos últimos jogos, e não desistem na luta pelo título nacional. "Estamos sob pressão toda a época. Estamos a competir contra equipas boas e não é fácil ser campeão. Sempre disse que ainda faltam muitos jogos e estamos à espera de uma corrida complicada até ao final", acrescentou.

Chiquinho conquistou a titularidade na equipa, após a saída de Enzo Fernández e vários jogadores do plantel colocaram-lhe a alcunha de "Zizou", em referência a Zidane. "Há algumas semelhanças, sobretudo quando se trata de reter a bola, o Chiquinho é muito bom nisso. Era uma das grandes qualidades de Zidane. O que posso dizer é que estou muito satisfeito com o Chiquinho. Mesmo na Liga dos Campeões teve um desempenho excelente, é muito fiável", sublinhou.

Há meio ano a trabalhar em Portugal, Schmidt realçou que é cedo para efetuar um balanço sobre o campeonato português. "Estamos no meio da época e estou a adquirir experiência. É uma competição dura, com vários jogos difíceis, boas equipas e bons treinadores, que preparam muito bem as suas equipas. Há muita qualidade individual... Gosto desta competição, mas faltam muito jogos, no final da época poderemos falar de forma mais detalhada".