Roger Schmidt: "Finalizámos os primeiros três meses ao mais alto nível"

Treinador do Benfica mostrou-se satisfeito pela vitória e pelo futebol praticado.

O Benfica goleou esta tarde o Marítimo por 5-0, com um resultado que lhe permite chegar à paragem para as seleções nacionais no primeiro lugar e 100% vitorioso em todas as competições. Após o encontro, o treinador dos encarnados, Roger Schmidt, destacou a importância do resultado na atual fase da época.

"Criámos muitas oportunidades e marcámos grandes golos. Não sofremos golos também, o que é importante. Estou muito feliz por finalizarmos os primeiros três meses de campeonato ao mais alto nível porque foi muito exigente para os jogadores", começou por explicar o técnico alemão.

Roger Schmidt reforçou ainda que os jogadores do Benfica estiveram sempre "focados" e mostrou-se satisfeito pelo resultado: "Houve muitos golos para presentear os adeptos antes da paragem", disse.

O treinador das águias reiterou que "todas as vitórias são importantes quando uma equipa quer ser campeã". "Temos de estar prontos em todos os jogos. Queremos ganhar sempre, ainda por cima quando estamos em boa forma. Penso que merecemos esta vitória, os jogadores praticaram um futebol de alta qualidade e apresentaram uma mentalidade positiva", concluiu.