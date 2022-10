Roger Schmidt: "Fizemos um jogo fantástico, com e sem bola"

JN Hoje às 22:48 Facebook

O treinador alemão mostrou-se satisfeito pelo apuramento do Benfica para os oitavos de final da Liga dos Campeões, a "concretização do primeiro objetivo".

Roger Schmidt elogiou muito a exibição do Benfica frente à Juventus (4-3), que confirmou a presença das águias nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Melhor exibição da época? Talvez sim. Fizemos um jogo fantástico, com e sem bola, marcámos bons golos. Posso dizer que os primeiros 45 minutos jogámos no topo, foi tudo perfeito, a forma como os jogadores trataram a bola, a forma como estiveram confiantes e como marcaram. Tudo isso mostrou a confiança da equipa. Ficamos satisfeitos por jogarmos assim nestes jogos", declarou o treinador alemão, após o encontro.

A juntar ao bom momento no campeonato, à liderança na Liga e dias depois da vitória no clássico com o F. C. Porto, o Benfica ultrapassa a fase de grupos da Champions e ainda não perdeu esta época.

"Sabemos que é muito importante chegar aos oitavos de final. Este era o primeiro objetivo. Estou muito aliviado. Ainda vamos ter o último jogo, vamos tentar vencê-lo, não só pelo recorde [de pontos] mas também por causa do primeiro lugar do grupo", acrescentou.

O técnico do Benfica explicou ainda a aposta em Aursnes em detrimento de Neres. "Neres ainda não estava pronto para os 90 minutos e o meu pensamento foi colocá-lo durante a partida e já perto do final. O Aursnes também pode jogar nesta posição e trabalha bem com a bola", referiu.