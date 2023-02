Roger Schmidt: "Foi muito importante marcar o segundo golo"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, ficou muito satisfeito com o resultado alcançado pelas águias na Bélgica, mas lembrou que a eliminatória ainda não está decidida. "Metade do trabalho está feito", lembrou.

"É um bom primeiro passo, mas foi apenas a primeira parte da eliminatória e estamos no intervalo. Acreditamos nas nossas capacidades, mas sofremos um pouco no início do encontro devido à pressão do Club Brugge e tivemos qualidade a defender na zona mais perigosa", analisou o treinador alemão, antes de comentar as oportunidades perdidas pelas águias nos primeiros 45 minutos.

"Mostrámos qualidade ofensiva, podíamos ter marcado bem mais cedo, mas acabámos por o fazer, de penálti, a abrir a segunda parte e foi muito importante marcar o segundo golo", salientou, antes de revelar um pouco da conversa que teve com os jogadores ao intervalo.

"Disse-lhes que podíamos fazer ainda melhor e que os jogos da Champions são os mais importantes na carreira dos jogadores. Fomos bravos, pressionantes e tivemos várias oportunidades", explicou, antes de ser questionado se sonha ser campeão português e europeu.

"Ainda falta muito tempo. Vamos pensar nisto passo a passo, agora só queremos recuperar fisicamente para confirmarmos este apuramento dentro de três semanas no nosso estádio. Claro que podemos ser campeões portugueses, mas ainda faltam muitos jogos", disse.