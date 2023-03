Roger Schmidt: "Foi um bom jogo e precisámos de ter alguma paciência"

No rescaldo da vitória diante do Marítimo, no Funchal, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, elogiou a exibição do clube madeirense e considerou que os encarnados tiveram de ter paciência.

"Foi o jogo que esperávamos. Na minha opinião, o Marítimo esteve muito bem, jogou com muita intensidade e pressionou alto sem bola. Foi um bom jogo e precisámos de ter alguma paciência. Falhámos algumas boas oportunidades na primeira parte e foi bom termos marcado antes do intervalo. Depois do intervalo acabámos por decidir o jogo e penso que estivemos muito bem. Marcámos golos muito bons e merecemos ganhar, mas parabéns ao Marítimo, que esteve muito bem. O David Neres marcou dois golos e penso que jogou muito bem. Estou feliz com o desempenho global dos jogadores. Fizemos um excelente jogo fora de casa. Era difícil e conseguimos novamente ganhar os três pontos", começou por dizer Roger Schmidt, abordando, ainda, as estreias de Schjelderup e Tengstedt.

PUB

"Eles tiveram de esperar muito tempo, mas era óbvio, por terem vindo sem pré-época, que precisavam de oito semanas para estarem prontos. A minha tarefa também é cuidar de toda a equipa e no fim sermos campeões. Temos jogadores muito bons e alguns, como eles, vieram mais tarde sem a melhor condição física e precisam de ter paciência, porque outros jogadores merecem jogar. Mas foi bom que eles tenham feito o primeiro jogo e são jogadores muito bons para o nosso futuro", concluiu.

O Benfica venceu (3-0), este domingo, o Marítimo em jogo da 24.ª jornada da Liga. Neres, com um bis, e João Mário marcaram os golos do encontro. Com este resultado, o clube da Luz restabeleceu os oito pontos de diferença para o segundo classificado, o F. C. Porto, somando agora 65. Já o Marítimo sofreu a segunda derrota consecutiva e é 16.º, em lugar de play-off de permanência, com 16.