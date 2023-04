Roger Schmidt garante que férias tiveram "impacto positivo" nos jogadores

O treinador do Benfica mostrou-se, esta terça-feira, convicto que o clube encarnado vai conseguir passar a eliminatória diante do Inter Milão.

"Temos de marcar golos senão estamos fora da Liga dos Campeões. Mas já mostrámos esta temporada, no campeonato e na Champions, que conseguimos marcar, seja nos jogos em casa ou fora. Também criámos oportunidades na primeira mão. Precisamos de atacar amanhã, mas também precisamos de cuidar da nossa defesa, porque o 2-0 é perigoso. Se eles marcarem, ficamos numa situação muito complicada. Temos de acreditar que podemos virar a eliminatória. Perdemos uma grande oportunidade na última semana em conseguirmos um bom resultado em casa. Temos de jogar com a nossa mente muito limpa, mas também de termos um desempenho óptimo. "Claro que é um momento difícil para nós. Mas estamos quase em maio e estamos na Liga dos Campeões e ainda estamos em primeiro no campeonato. Aquilo que os jogadores fizeram até aqui tem sido fantástico. Este momento era algo inesperado. Mas temos de olhar para a frente", começou por dizer Roger Schmidt.

Durante a pausa para as competições das seleções, o treinador do Benfica deu férias aos atletas que não foram convocados, decisão que está a ser criticada perante o momento menos positivo da equipa. Schmidt garantiu que a decisão só fez bem aos atletas.

"Teve impacto, mas um impacto muito positivo nos jogadores, que tiveram algum descanso. Eu penso que o problema não foi os jogadores que tiveram algum descanso, mas sim os jogadores que estiveram nas seleções nacionais. Esse foi o problema. O maior problema dos jogadores que estiveram nas seleções é que alguns não jogaram, então estiveram 10 ou 12 dias fora, com muitas viagens, quase sem treinarem. Para estes jogadores é difícil manter o ritmo e a forma. Agora é o momento de darmos a volta a isso. Já tivemos treinos e jogos suficientes para darmos a volta a esta situação e voltarmos ao nosso melhor, cabe aos jogadores mostrarem-no em campo. Não queremos usar essa desculpa. A equipa e os jogadores são muito ambiciosos. O que esperamos dos jogadores para este tipo de jogos é que estejam no seu máximo em termos de desempenho, mas também em termos de qualidade. Foi isso que nos faltou nos últimos jogos, estivemos muito mais focados em nós do que propriamente na equipa. O positivo disto, é que no jogo que fizemos na última semana, que não foi um jogo excelente, mas foi possível de vencer, assim como será este. Foi um jogo muito equilibrado, com oportunidades para as duas equipas. Eles tiveram um penálti, nós também podíamos ter tido um penálti. Eles marcaram numa oportunidade, nós também poderíamos ter feito. Foi um jogo decidido pelos momentos. Na minha opinião, se comparar a minha equipa quando ela está no seu melhor com o jogo que fizemos na semana passada é uma grande, grande diferença. Se usarmos o potencial que temos para jogarmos melhor, estaremos mais perto", concluiu.

Inter de Milão e Benfica defrontam-se, esta quarta-feira, em Itália, a partir das 20 horas, em jogo a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Na primeira ronda, os italianos venceram os encarnados por 2-0.