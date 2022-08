Roger Schmidt: "Gonçalo Ramos? Podia ter feito mais dois ou três golos"

O treinador do Benfica mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa encarnada diante do Midtjylland e destacou a importância de Gonçalo Ramos.

"Claro, estou satisfeito. Tínhamos de aparecer neste jogo, com a confiança da pré-temporada, que nos correu bem. Não é fácil derrotar o Midtjylland, mas criámos muitas chances e oportunidades para marcar, pelo que merecemos ganhar. Jogámos bom futebol e estou contente", começou por dizer Roger Schmidt, abordando a exibição de Gonçalo Ramos, que fez um hat-trick.

"Fez um bom jogo como outros. O feeling é que que podia ter feito mais dois ou três golos. Ele gosta de jogar nesta posição. Temos jogadores para o deixar em boa posição. Ele gosta de jogar nesta posição, com muitos jogadores de qualidade à volta dele, ele usa o seu poder e a sua qualidade para marcar. Foi fundamental hoje. Play-off? Tentámos ter o melhor resultado com a vantagem do fator casa, e só depois de jogar a segunda mão pensamos na próxima fase", concluiu.

O Benfica venceu (4-1), esta terça-feira, o Midtjylland, no Estádio da Luz, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Gonçalo Ramos marcou três golos. A 9 de agosto, o Benfica visita a Dinamarca, para a segunda mão da pré-eliminatória, na qual vai procurar confirmar o apuramento para o "play-off", no qual poderá defrontar os ucranianos do Dínamo de Kiev ou os austríacos do Sturm Graz.