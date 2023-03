Roger Schmidt: "Gonçalo vai estar de fora de quatro a seis semanas"

JN Hoje às 12:51 Facebook

Roger Schmidt lamentou, este sábado, a lesão de Gonçalo Guedes e aponta um período de recuperação até seis semanas. Técnico desvaloriza aproximação provisória do F. C. Porto e antevê jogo difícil como o Marítimo, este domingo, no Funchal.

"E uma pena. Já perdemos Draxler para o resto da temporada. Gonçalo Ramos chegou muito motivado, integrou-se rapidamente se e fez bons jogos. Já tínhamos alguns problemas há algumas semanas com o joelho. E agora não era possível continuar como antes e a decisão do departamento médico foi a de o operar. Não sou perito, mas creio que vai ficar de fora nas próximas quatro a seis semanas", assegurou Roger Schmidt durante o lançamento do jogo com o Marítimo, este domingo (18 horas), no Funchal.

Os encarnados entram em campo já depois o triunfo do F. C. Porto diante do Estoril (3-2), que reduziu a distância de cinco pontos para a liderança, mas o novo cenário é desvalorizado pelo técnico. "Nada muda. Temos de ganhar vários jogos e isso é claro. Não e uma situação nova, nem tem qualquer efeito", sustentou o responsável que antevê um encontro complicado até pela situação do oponente, antepenúltimo na tabela classificativa.

"As duas equipas precisam de três pontos. O Marítimo está numa situação difícil, luta pela permanência, joga em casa e vai fazer tudo pela vitória. Em casa têm mostrado confiança e coragem na posse de bola e será difícil para nós. Mas estamos num bom momento e preparados", sublinhou.

Por outro lado, o técnico admitiu desconhecer os elogios de Thierry Henry, antigo internacional francês, a Gonçalo Ramos, mas também valorizou o atacante. "Está concentrado, a jogar bem e não apenas na terça-feira, mas em toda a época. Estou muito feliz, gosto da sua atitude, pois é um jogador de equipa que trabalho de forma árdua e como avançado marca golos. É jovem e jogando assim na Liga dos Campeões é normal que se virem para ele", sustentou.

Por outro lado, o técnico admitiu ainda não acreditar que Rafa Silva volte atrás na decisão de renunciar à seleção.