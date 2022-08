Roger Schmidt: "Isto ainda não está resolvido"

JN Hoje às 14:26 Facebook

Técnico do Benfica assumiu, esta segunda-feira, desejar ter a equipa focada na eliminatória com o Dínamo de Kiev, que não considera ainda fechada. Responsável, que lidera esta terça-feira (20 horas) os encarnados, no duelo que pode decidir a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões, assume que não é hora para "fazer alterações" no onze. E, apesar de reconhecer que a águia tem uma boa equipa, admite que é necessário "ajustes" no domínio dos reforços.

"É a segunda parte, tivemos um bom resultado, mas é importante mostrar de início que isto não está resolvido. Temos de aproveitar a vantagem de jogar em casa, fazê-lo bem desde início e mostrar que estamos motivados para jogar na Liga dos Campeões", sublinhou o técnico alemão no Seixal.

Roger Schmidt tem apostado praticamente no mesmo puzzle e vai manter a estratégia. "Isto não está fechado e não é altura para fazer alterações só porque queremos rodar o plantel. Queremos uma equipa focada e a melhor em campo. Não vou antecipar o onze, mas será o melhor como sempre. Precisamos de todo o plantel para os próximos meses, mas, neste momento, queremos jogadores que estejam habituados a jogar uns com os outros", acentuou o responsável.

Questionado sobre a chegada de eventuais reforços, o técnico recusou para já falar de FedriK Aurnes, médio do Feyenoord, próxima contratação das águias. No entanto, admitiu que há necessidade de algumas alterações no plantel. "Temos uma boa equipa mas precisamos de fazer alguns ajustes", frisou.