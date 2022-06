Roger Schmidt já está em Lisboa

JN/Agências Hoje às 19:52 Facebook

O novo treinador do Benfica já chegou a Lisboa e, na chegada ao aeroporto Humberto Delgado, foi questionado relativamente ao mercado de transferências, mas foi curto na resposta.

"Não vamos falar dessas coisas agora. Podemos falar de tudo na segunda-feira, é nisso que estou focado", afirmou Roger Schmidt.

Os trabalhos iniciam já amanhã, com a habitual realização dos exames médicos aos jogadores do plantel. O primeiro treinador estrangeiro do Benfica, nos últimos 14 anos, já tem um vasto currículo, e chega após duas épocas no PSV (Países Baixos). Antes, passou por Delbrucker, Munster, Paderborn (todos da Alemanha), Salzburgo (Áustria), Leverkusen (Alemanha) e Beijing Guoan (China).