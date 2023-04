Roger Schmidt: "Jogámos bem, mas podíamos ter facilitado a nossa própria vida"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, deixou elogios à exibição e a "atitude excelente" dos encarnados diante do Estoril.

"Estamos muito felizes. O sentimento de ganhar é bom. A nossa equipa demonstrou uma excelente atitude e muita qualidade. Jogámos um bom futebol, mas penso que poderíamos ter facilitado a nossa própria vida, marcando mais e mais cedo. Acabámos por marcar um e quando não marcamos um segundo golo, há que permanecer concentrados e manter a disciplina. Não demos oportunidades ao adversário e é uma vitória completamente merecida no final de uma semana tão complicada", começou por dizer Roger Schmidt, reforçando a mudança de dinâmica.

"Todas as vitórias são muito importantes, porque são todas cruciais. Faltam cinco jogos e temos de ganhar quatro deles. A dinâmica mudou. Vi uma dinâmica positiva, com os jogadores a lutarem arduamente pela equipa. Foi um bom dia para nós", concluiu.

O Benfica venceu (1-0), este domingo, na Luz, o Estoril em jogo da 29.ª jornada da Liga. Otamendi marcou o golo do encontro e João Mário falhou uma grande penalidade. Com este resultado, o clube encarnado lidera o campeonato com 74 pontos, mais quatro do que o F. C. Porto e mais seis que o Sporting de Braga, a cinco jornadas do fim, enquanto o Estoril Praia somou a terceira derrota seguida e é 15.º, com 25, no primeiro lugar que assegura a permanência.