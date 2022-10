Roger Schmidt: "Jogámos com coragem"

No rescaldo do empate diante do PSG, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, destacou a importância do ponto conseguido diante do PSG e a "coragem" da exibição encarnada.

"Penso que é um resultado justo. Podíamos ter ganho e podíamos ter perdido. Penso que houve boas oportunidades para marcar, o adversário também teve e teve mais posse de bola. No fim, é um resultado merecido para as duas equipas. Foi um bom jogo de futebol, claro que queremos ganhar, mas quando não podemos ganhar, temos um ponto. Jogámos com coragem, acreditámos em nós, tivemos confiança para jogar contra uma equipa de topo da Europa, com o nosso estilo de futebol, não muito altos na defesa, penso que também foi a chave para conseguir um ponto. Tivemos um jogo aberto, tivemos os adeptos connosco e, juntos, criámos um jogo muito bom. Estamos contentes com a exibição, dá-nos confiança", começou por dizer Roger Schmidt, considerando, ainda, que o ponto conseguido diante do PSG pode ser "muito importante".

"Pode ser um ponto muito importante, mas isto está a meio. Tudo é possível, está nas nossas mãos, essa é a parte boa. Sete pontos depois de três jogos é bom até agora, mas com sete pontos não garantimos a passagem. Não é decisivo, é muito importante, mas há mais jogos, penso que não é decisivo", concluiu.

O Benfica empatou (1-1), nesta quarta-feira, diante do PSG, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Messi e Danilo, na própria baliza, marcaram os golos do encontro. PSG e o clube encarnado seguem, assim, colados na liderança do grupo H, ambos com sete pontos, à frente da Juventus, terceira, com três pontos, e que esta quarta-feira venceu por 3-1 o Maccabi Haifa, último, sem qualquer ponto.