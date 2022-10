Roger Schmidt: "Jogar assim contra o PSG diz muito sobre os jogadores"

O treinador do Benfica Roger Schmidt destacou o "orgulho" nos jogadores do Benfica após o empate conseguido diante do PSG, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Sinto-me orgulhoso, claro. Pela forma como os jogadores estão a jogar nestes jogos difíceis, a perder 1-0, que é uma situação difícil, mas nunca desistimos, sempre acreditámos em nós, jogámos bom futebol e fomos capazes de dar a volta. Estou muito orgulhoso. Quando começa o jogo, queremos sempre ganhar, mas isso é um objetivo muito grande com o PSG. Quando não se pode ganhar, tem de se levar um ponto. Acho que foi um resultado justo, novamente. Jogar dois jogos assim contra o PSG diz muito sobre a qualidade e a atitude dos jogadores", começou por dizer Roger Schmidt, explicando a titularidade de Aursnes.

"Queria um jogador confiável, que é forte na pressão, a ajudar os laterais e bom com bola, pode correr muito. Mostrou essas qualidades. Fez um bom jogo. Se achava que íamos estar quase apurados ao quarto jogo? Nem pensava nisso, para ser honesto. Só vi que era um grupo difícil para avançar à fase a eliminar mas, após quatro jogos, estamos numa posição muito boa e agora temos de ir até ao fim. A equipa joga como uma equipa que merece estar na fase a eliminar, mas temos de jogar mais dois bons jogos", concluiu.

PSG e Benfica empataram (1-1), esta terça-feira, em Paris em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Mbappé e João Mário marcaram os golos do encontro.

Com este empate, e com a derrota da Juventus em Israel, franceses e encarnados estão cada vez mais próximos de assegurar a presença nos oitavos de final, à distância de um triunfo cada, com o clube gaulês a liderar com oito pontos, os mesmos do Benfica, segundo - os parisienses detêm melhor diferença de golos. No terceiro lugar, surge a Juventus, com três pontos, os mesmos do Maccabi, quarto.