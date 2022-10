Roger Schmidt: "Jogo com o F. C. Porto é decisivo? Não, impossível"

O treinador do Benfica considerou, este sábado, que o Benfica foi "pouco inteligente" diante do Caldas, principalmente na primeira parte, e abordou o próximo jogo, com o F. C. Porto, a contar para o campeonato.

"Temos de estar preparados para tudo, a Taça é assim, por vezes. Não fomos muito inteligentes na primeira parte, embora tenhamos controlado o jogo. Na segunda parte, estivemos melhor, melhorámos, marcámos e podíamos ter feito mais golos. Depois, cometemos um erro e houve o golo. Temos de aceitar. O Caldas esteve muito bem, mostrou que acreditava que podia passar a eliminatória. No final, o mais importante é ganhar. Não conseguimos no prolongamento, foi nos penáltis. Mostrámos qualidade e concentração", começou por dizer Roger Schmidt, justificando as alterações no onze.

"Nas primeiras rondas é sempre muito difícil na Taça. Fica tudo mais apertado, os clubes grandes não entram tão fortes. Deixei [de fora] alguns jogadores que costumam estar no onze titular, para existir um equilíbrio. Correu como correu. Se o jogo com o F. C. Porto é decisivo? Não, impossível. É a 10.ª jornada. Fisicamente, não temos problemas, temos muitos dias para descansar. Estamos felizes porque ganhámos, embora não tenha sido o nosso melhor jogo. Agora é recuperar e preparar muito bem o F. C. Porto", concluiu.

O Benfica eliminou, este sábado, o Caldas da Taça de Portugal e avançou para a quarta eliminatória. Musa e Gonçalo Barreiras marcaram os golos do jogo, que só foi decidido nas grandes penalidades. O clube encarnado, recordista de conquistas na Taça, com 26 títulos conquistados, juntou-se na quarta eliminatória a Estoril Praia, Arouca, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Famalicão e Vizela, da Liga, BSAD, Moreirense, Nacional, Académico de Viseu, Farense, Mafra e Tondela, da II Liga, e Sanjoanense, da Liga 3.