Roger Schmidt: "Lucas Veríssimo ? Não é para já o mesmo jogador"

Técnico alemão revela ausência do central brasileiro do embate frente ao Penafiel, este sábado (20.45 horas), da Taça da Liga, na Luz, e assume que Draxler será uma "grande arma" para a segunda parte da temporada.

Roger Schmidt, técnico dos encarnados, revelou, esta sexta-feira, que Lucas Veríssimo, que falhou o embate com o Estrela da Amadora por se encontrar doente, vai manter-se de fora. "Não para já o mesmo jogador e não pode ser, porque se lesionou há cerca de um ano. Estava em excelente forma e ia à seleção brasileira. Agora está em forma, tem trabalhado bem e não tem queixas. Mas para voltar a estar em forma é preciso jogar. Na semana passada esteve doente, não o fez, amanhã, não vai jogar, mas depois disto esperamos que recupere a forma. É um jogador excelente", sublinhou o treinador que espera que o atleta já esteja em condições no próximo embate da prova, já em dezembro.

Por outro lado, o alemão elogiou Julian Draxler, médio que também chegou à Luz com problemas físicos, mas que voltou a jogar no último compromisso, com o Estrela da Amadora, depois de se ter lesionado no clássico do Dragão. "Precisamos de lhe dar minutos para recuperar a forma. É um jogador de grande qualidade, com características muito particulares e pode ser uma grande arma no resto da temporada", referiu.

O Benfica enfrenta o Penafiel na segunda jornada do grupo C da Taça da Liga, prova onde venceram o Estrela da Amadora por 3-2.