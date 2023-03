Roger Schmidt: "Mostrámos que somos uma grande equipa"

O treinador do Benfica destacou a boa exibição dos encarnados diante do Club Brugge e garantiu que o clube da Luz tudo vai fazer para garantir um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões.

"Estou muito orgulhoso da equipa. Este é um dos dias em que queríamos fazer um jogo de topo. A situação estava boa para nós depois da vitória na Bélgica, mas respeitámos este jogo. Era um jogo de Liga dos Campeões e todos os adversários têm qualidade. Mostrámos hoje que somos uma grande equipa e que não estávamos para defender o 2-0, mas sim para ganhar. Merecemos estar nos quartos de final e estamos satisfeitos pela passagem. Agora vamos esperar pelo sorteio. Nesta fase da Champions há sempre bons adversários, temos de respeitar todos. Mas a jogar desta forma, com este foco, motivação e a defender bem... Vamos tentar o nosso melhor para chegarmos às meias-finais. Se tenho preferência num adversário? Não", afirmou Roger Schmidt.

O Benfica goleou (5-1), esta terça-feira, no Estádio da Luz o Club Brugge em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Rafa, Gonçalo Ramos, em dose dupla, João Mário e David Neres marcaram os golos do Benfica. Meijer reduziu pelo Brugge. O sorteio dos quartos de final e das meias-finais da Liga dos Campeões está agendado para 17 de março, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça. A final terá lugar em 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.