Roger Schmidt não espera perder Enzo após o Mundial

Alemão não "vê grande risco" de o médio sair em janeiro e admite rodar a equipa para o duelo nas Caldas. Técnico dos encarnados diz que a Taça é um dos títulos mais difíceis.

O interesse de vários clubes europeus em Enzo Fernández - com o Barcelona à cabeça -, médio que se tem destacado nas águias, é desvalorizado por Roger Schmidt, que não acredita numa saída do argentino em janeiro, após o Mundial do Catar. Recorde-se que Enzo tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

"Não vejo grande risco de o Enzo sair depois do Campeonato do Mundo. Acho que está no sítio certo para o seu desenvolvimento. É um jovem muito bom, mas, neste momento, será bom que continue aqui", atirou, ontem, o alemão, no lançamento do duelo de hoje com o Caldas (20.45 horas, RTP 1), da terceira eliminatória da Taça de Portugal.