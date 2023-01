Roger Schmidt: "Não espero perder nenhum dos titulares"

Roger Schmidt confia na permanência de Enzo Fernández, admite a saída de Grimaldo no final da época e recusa subestimar os castores.

As águias enfrentam esta quinta-feira (20.15 horas, Sport TV1) o Paços de Ferreira, na Mata Real, com intuito de garantir a terceira vitória seguida na Liga, após o desaire em Braga na retoma do campeonato, a seguir à paragem para o Mundial.

Em jogo antecipado da 20.ª jornada, o líder enfrenta o último classificado, equipa que está a passar uma fase difícil e apenas soma seis pontos na primeira volta, quatro deles conquistados nas três últimas jornadas. "Estas equipas são sempre perigosas, especialmente em casa. Não vamos julgá-los pela posição na tabela. É uma boa equipa e com jogadores de qualidade. Não os vamos subestimar. Precisamos de uma exibição de nível para vencer", sustenta Roger Schmidt.