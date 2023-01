Roger Schmidt: "Não estou à espera de perder qualquer um dos habituais titulares"

JN Hoje às 14:09, atualizado às 14:20 Facebook

Roger Schmidt, técnico das águias, admitiu, esta quarta-feira, acreditar na permanência de Enzo Fernández, assumiu que Grimaldo dará o melhor até ao final da temporada e avisou que não se pode subestimar o Paços de Ferreira, adversário desta quinta-feira.

O Chelsea tem ameaçado voltar à carga por Enzo Fernandez, mas nada que assuste Roger Schmidt, que confia na sua permanência na atual janela de mercado. "Quando se vê o Enzo jogar, vê-se um jogador muito feliz e em grande forma. Não está a pensar em mais nada. Não estou à espera de perder qualquer um dos nossos titulares habituais, e é por isso que vejo jogadores muito concentrados e espero que isto se mantenha", sublinhou o treinador, no lançamento do embate com os castores.

Questionado sobre a hipótese de Grimaldo não continuar na Luz, já que o atleta está no último ano de contrato e, tal como referirmos oportunamente, os encarnados assumem internamente que o processo de renovação não irá avançar, o técnico elogiou o espanhol. "Estas situações são complicadas para todos os clubes. É um jogador chave e excelente. Tem um ótimo empenho, motivação e mentalidade. Está a jogar muito bem e o clube está a tentar mantê-lo. Da minha parte, gostaria de continuar a trabalhar com ele, mas sou realista e sabemos como é o futebol. Damos o nosso melhor e depois a decisão é sua. Espero que fique, caso contrário dará certamente 100% até ao final da temporada", sublinhou.

No âmbito do embate de amanhã, 20.15 horas, em Paços de Ferreira, avisou que não se deve avaliar o oponente pelo facto de estar na última posição da Liga. "Luta para ficar na Liga e estas equipas são sempre perigosas, especialmente em casa. Não o vamos julgar pela posição na tabela. É boa equipa com jogadores de qualidade, experientes e não os vamos subestimar. Precisamos de uma exibição de nível para vencer", sublinhou.