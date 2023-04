Roger Schmidt: "Não ficamos afetados. Podemos ir a Itália ganhar"

O treinador do Benfica considerou que o jogo diante do Inter foi "duro" e vincou que a derrota não afeta ao plantel.

"Foi um jogo duro, as duas equipas tiveram chances. Estivemos no jogo, os jogadores deram tudo, criámos oportunidades, mas acabamos por sofrer o segundo de penálti. É a história do jogo. Faz parte, às vezes perdemos, jogamos com boas equipas. Podíamos ter empatado e mesmo ganho, mas perdemos. Eles tiveram duas oportunidades e marcaram. Perder 2-0 em casa não é bom, mas estamos no intervalo. Tivemos bons momentos, tivemos má sorte com o penálti e podíamos ter tido um ou dois penáltis. É futebol", começou por dizer Roger Schmidt, garantindo que a derrota não afetou o plantel.

"Foi a minha decisão esta escolha de jogadores. Sempre acredito neles e foi a minha decisão. Se a derrota afeta? Não ficamos afetados de maneira nenhuma. Claro que podemos ir a Milão ganhar", concluiu.

O Inter venceu (2-0) o Benfica, esta terça-feira à noite, no Estádio da Luz, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Adeptos dos encarnados assobiaram a equipa após o apito final. Os italianos recebem os encarnados a 19 de abril.