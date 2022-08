Roger Schmidt: "Não há futebol que seja relaxante para os jogadores"

Apesar do triunfo diante do Midtjylland, o treinador do Benfica destacou que o jogo não foi fácil para os encarnados e não descartou o regresso de Neres já este fim de semana.

"Foi um trabalho duro. O Midtjylland não foi fácil. Têm bons jogadores, são bons nas bolas paradas e na segunda bola. Demos o primeiro passo em Lisboa, jogámos bem, mas mesmo assim era preciso terminar a tarefa. Levámos o jogo a sério, perdemos algumas bolas, mas creio que estivemos em controlo e agora temos mais um passo para dar. Cada tipo de futebol é exigente, não há futebol que seja relaxante para os jogadores. Guardámos bem a bola nalgumas fases, para descansar com bola, que é a melhor maneira. Os jogadores estão em forma e pudemos mudar a equipa e dar alguns minutos mais cedo. Estou contente que o Henrique e o Diogo marcaram, isso é importante", começou por dizer Roger Schmidt, adiantando que Neres pode ficar apto este fim de semana.

"Tem um pequeno problema muscular do último jogo, não queremos correr riscos. Talvez possa voltar no fim de semana. Vamos ver quando voltarmos a Lisboa", concluiu.

O Benfica venceu (1-3), esta terça-feira, na Dinamarca, o Midtjylland na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e garantiu um lugar no play-off. Enzo Fernández, Henrique Araújo, Pione Sisto e Diogo Gonçalves marcaram os golos. No play-off, de acesso à fase de grupos, o clube encarnado vai defrontar o Dinamo Kiev, com primeira mão a 17 de agosto, em reduto alheio, e segunda em 23 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa.