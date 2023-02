Roger Schmidt: "Notícias não afectam equipa"

Roger Schmidt, técnico das águias, recusou, na tarde desta sexta-feira, que as notícias relacionadas com alegadas suspeitas de ilicitudes praticados pelos encarnados entrem no balneário. Treinador rejeita que a pressão da corrida do titulo tenha aumentado e deseja manter o estatuto de única equipa, que apenas de si para chegar conquistar a Liga.

Acredita que as notícias relacionadas com suspeitas de eventuais ilegalidades passadas interferem no rendimento da equipa. "Creio que não afetam a equipa. Vejo o grupo muito concentrado no treino e um bom ambiente. São coisas de bastidores, velhas histórias... Para ser honesto, não sei nada disso e não vejo qualquer efeito dessas notícias nos jogadores", sustentou o responsável das águias, na tarde desta sexta-feira, durante a conferência de lançamento do confronto frente ao Vizela, este sábado (20.30 horas), naquela cidade.

"O Vizela tem tido bons desempenhos esta temporada e vimos o que aconteceu no primeiro jogo em casa, onde marcámos no último minuto. Acreditam em si, têm qualidade individual e são velozes. Não é fácil defrontá-los, especialmente em casa. Têm jogado muito com quatro defesas e feito abordagens diferentes, mas estamos preparados para tudo.", sustentou o responsável.

Por outro lado, rejeitou qualquer aumento a pressão face à objetivo da conquista da Liga. "Faltam treze jogos para sermos campeões e no início faltavam trinta e quatro. A pressão não está a aumentar, mas sempre esteve lá e continua a existir", sublinhou.

O alemão recusou descortinar o onze que vai utilizar, aceita a compatibilidade entre Gonçalo Ramos e Gonçalo Guedes e lembra que o Benfica é o único clube que depende apenas de si para cortar a meta na liderança. "Estamos numa boa situação pois somos a única equipa que só depende de si para conquistar o título e não queremos perder esse estatuto", observou.