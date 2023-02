Roger Schmidt: "O Boavista jogou bem"

O treinador do Benfica destacou a boa exibição da equipa axadrezada e a paciência dos encarnados na vitória da equipa da Luz por 3-1.

"Estou muito contente com esta vitória, que não foi fácil. O Boavista jogou bem. Na primeira parte tivemos oportunidades, mas precisámos de ter paciência. Depois do intervalo, atacámos bem e soubemos ser pacientes. Se não marcamos no início, temos de manter a confiança, foi isso que fizemos. Tivemos uma boa atitude e merecemos vencer. Nos últimos três jogos jogámos muito bem desde início, hoje não foi tanto assim. Entrámos bem na segunda parte e marcámos, mas eles empataram na primeira oportunidade. Depois acelerámos o jogo e conseguimos vencer", afirmou Roger Schmidt.

O Benfica venceu (3-1), esta segunda-feira, no Estádio da Luz, o Boavista em jogo da 21.ª jornada da Liga. Gilberto, Yusupha, Gonçalo Ramos e Musa marcaram os golos do encontro. João Mário falhou uma grande penalidade. Com este resultado, os encarnados, que têm 56 pontos, mantêm os cinco pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o F. C. Porto, enquanto os axadrezados somaram o quarto jogo consecutivo sem vencer na Liga e são nonos, com 26.