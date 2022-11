Roger Schmidt: "O Gil Vicente esteve muito bem hoje. Foi duro"

No rescaldo da vitória diante do Gil Vicente, o treinador do Benfica destacou o trabalho feito pelos jogadores encarnados antes da pausa para o Mundial do Catar.

"O Gil Vicente esteve muito bem hoje, foram uma equipa agressiva, para nós foi duro. Mas conseguimos, merecemos e estamos felizes por termos ganho, era o último antes da paragem do Mundial, o que os jogadores fizeram, no geral, é muito bom. Não só do ponto de vista das vitórias, mas também em termos de mentalidade, entraram sempre em campo para vencer. Agora vamos descansar um pouco, haverá uma pausa. Não vamos ter seis jogadores que vão para as seleções e temos uma pausa para nos prepararmos para a Taça da Liga", afirmou Roger Schmidt.

O Benfica venceu (3-1), este domingo, no Estádio da Luz, o Gil Vicente em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga. João Mário, Gonçalo Ramos, em dose dupla, e Fran Navarro marcaram os golos do encontro. Com este resultado, o clube da Luz, que segue invicto em 2022/23 em todas as provas, com 21 vitorias e quatro empates, passou a somar 37 pontos, contra 29 do F. C. Porto, que tinha vencido no sábado no reduto do Boavista por 4-1.