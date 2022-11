Roger Schmidt: "O resultado não foi o que aconteceu em campo"

JN Hoje às 21:18, atualizado às 22:21 Facebook

O treinador do Benfica afirmou, este domingo, que a Taça da Liga é "especial" e consiferou que os encarnados podiam ter marcado mais golos.

"Conseguimos o primeiro passo na Taça da Liga, merecemos ganhar, penso que podíamos tê-lo feito de forma mais inteligente, utilizando as nossas oportunidades no momento certo e não a ter de lutar até ao último segundo. É um bocadinho isso que temos de fazer melhor da próxima vez, mas a equipa mostrou bom espírito, atitude. Tivemos muitas mudanças, mesmo assim criámos ocasiões, marcámos três golos e estamos felizes. Penso que o resultado não foi o que aconteceu em campo. Tivemos muitas ocasiões claras e temos de tirar mais partido delas, mas no final ganhámos", começou por dizer Roger Schmidt, vincando que a Taça da Liga é "especial".

"Estou contente com os jogadores que estavam lesionados e que estão de volta. É importante. Agora precisam de jogar, penso que o John esteve bem, o João também, estou contente que o Morato e o Draxler estejam de volta, deixaram boas indicações. É importante estarem aptos. É uma competição especial, não a joguei nos países em que estive antes, não havia Taça da Liga. É uma nova experiência também para mim e quando começas a jogar algo, queres ganhar, é simples", concluiu.

O Benfica venceu (3-2), este domingo, em Leiria, o Estrela da Amadora na primeira jornada da Taça da Liga. Musa, Chiquinho, João Silva, Draxler e Gustavo Henrique marcaram os golos do encontro. Com este resultado, os encarnados garantem a liderança do grupo C, em igualdade pontual com o Moreirense, que venceu o Penafiel por 2-1.