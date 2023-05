Roger Schmidt: o treinador que liderou a revolução na Luz

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 09:49 Facebook

Roger Schmidt, aposta de Rui Costa para trazer as águias de volta à glória, foi o general que comandou a revolução encarnada, numa época de 2022/23 que trouxe um vendaval de mudanças e uma rutura com o passado recente.

O treinador alemão, nascido na cidade de Kierspe, em 1967, herdou um grupo de trabalho fragilizado pela instabilidade da época anterior, na qual Jorge Jesus, despedido a meio da temporada, e Nélson Veríssimo, que orientou a equipa na restante campanha, não conseguiu atingir o título, conquistado pelo F. C. Porto, de Sérgio Conceição, com vitória por 1-0, no Estádio da Luz.

Em conjunto com a direção encarnada, o técnico, de 56 anos, operou uma verdadeira renovação do plantel. Vertonghen, Weigl, Darwin, Pizzi, Taarabt, Everton Cebolinha e Seferovic foram alguns dos jogadores que deixaram a Luz no verão, apostando, posteriormente, em Bah, Aursnes, David Neres, Enzo Fernández, Ristic, Musa e Draxler, no mesmo defeso.