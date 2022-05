Roger Schmidt: "Orgulho em ser o novo treinador do Benfica"

JN/Agências Hoje às 19:42 Facebook

Nas primeiras palavras na condição de treinador do Benfica, Roger Schmidt mostrou-se "orgulho e entusiasmado" com o novo desafio. O técnico tem acordo com os encarnados para duas épocas.

"Orgulhoso em ser o novo treinador do Benfica e entusiasmado com o desafio neste grande clube. Juntos vamos usar toda a energia e experiência para termos sucesso", afirmou o ex-técnico do PSV, pouco depois de as águias terem feito o anúncio oficial.

O alemão vem substituir Nélson Veríssimo no comando da equipa encarnada, concluindo assim um processo que era falado há algumas semanas.