Roger Schmidt: "Pensámos que só seríamos primeiros com mais pontos do que o PSG"

O treinador do Benfica destacou a boa exibição dos encarnados e garantiu que o principal objetivo era "ganhar" e não marcar o maior número de golos possível.

"Dei-lhes os parabéns e um enorme respeito pelo que fizeram. Ao longo da fase de grupos jogaram a um nível muito elevado e queríamos terminar também a um nível elevado e acreditar nas nossas hipóteses. Na verdade, pensámos que só seríamos primeiros se fizéssemos mais pontos do que o PSG, mas as duas equipas ganharam e acabámos por conseguir marcar muitos golos e ser muito eficazes. Os jogadores merecem isto, ficámos em primeiro e é uma grande conquista", começou por dizer Roger Schmidt, destacando o "respeito" pelo Maccabi Haifa.

"O objetivo para hoje era ganhar e não marcar o maior número possível de golos porque respeitamos o adversário e sabemos que é muito difícil defrontar o Maccabi Haifa. Mas na segunda parte o ascendente estava do nosso lado e com o quarto e o quinto golos os jogadores acreditaram. Claro que sabiam antes do jogo o que tinham de fazer também relativamente à diferença de golos. Nos últimos minutos fizemos tudo para marcar o sexto golo. O objetivo inicial não era esse, mas faz parte do futebol aproveitar quando temos a oportunidade de conseguir algo especial. Fizemos uma boa fase de grupos e continuamos humildes. Respeitamos todas as equipas e há muita qualidade à nossa espera. Vamos dar o nosso melhor. É óbvio que temos muita confiança mas agora estamos felizes com o que alcançámos, a Liga dos Campeões está em pausa e vem aí um jogo da Liga com o Estoril", concluiu.

O Benfica goleou (1-6), esta quarta-feira, em Israel, o ​​​​​​​Maccabi Haifa na última jornada da fase de grupos e passou em primeiro lugar do Grupo H graças aos golos marcados fora. Gonçalo Ramos, Chery, Musa, Grimaldo, Rafa, Henrique Araújo e João Mário marcaram os golos do encontro. Na classificação, o clube da Luz somou os mesmos 14 pontos do Paris Saint-Germain (ganhou por 2-1 no reduto da Juventus), e também os mesmos golos marcados (16) e sofridos (sete), vencendo pelo número de tentos apontados fora (nove contra seis).