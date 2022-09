Roger Schmidt: "Podemos ser uma das duas equipas a apurar-se"

Treinador do Benfica mostrou-se satisfeito com a exibição e aponta a voos altos da águia.

Roger Schmidt explicou que o arranque do jogo frente à Juventus surpreendeu o Benfica. "Havia muita intensidade da Juventus no início, não estávamos prontos para isso, eles tiveram bons momentos e marcaram um golo. A partir dos 15/20 minutos ficou um jogo diferente e em especial na segunda parte. Mudámos algumas coisas, jogámos com intensidade. Estivemos bem no jogo, marcamos o segundo e podíamos ter matado o jogo. Foi um jogo duro e eles tiveram alguns momentos, mas merecemos vencer. Estou orgulhoso dos jogadores", começou por dizer.

A exibição das águias no Juventus Stadium foi bastante positiva, na ótica do treinador. "Vi uma equipa brava, a jogar para a frente num jogo fora de casa, difícil. Foi um grande passo para a nossa equipa. Foi um jogo especial, de Champions, na Juventus e vencer depois de estar a perder 1-0 é muito bom para a nossa confiança".

Apesar da competição estar numa fase precoce, Roger Schmidt aponta para voos altos. "Queremos chegar à fase a eliminar e começar com duas vitórias é muito bom, há quatro jogos ainda e mostrámos que podemos ser uma das duas equipas a apurar-se. Agora temos de focar na Liga e depois da paragem temos dois jogos contra o PSG, grandes desafios", concluiu.

Enzo Fernández, uma das figuras do jogo, revelou que o Benfica mereceu ganhar. "Sinto-me feliz por este grande jogo que a equipa mereceu ganhar. Os meus companheiros dão-me confiança e liberdade para ter a bola. Eu e o Florentino entendemo-nos muito bem. Desde que cheguei que toda a gente me mostrou carinho e confiança, estou muito feliz por estar no Benfica. É um clube muito grande", disse.

O guarda-redes Vlachodimos revelou que a palestra de Roger Schmidt ao intervalo foi importante. "Estou a sentir-me fantástico, foi um jogo muito difícil mas estamos contentes por ter vencido. Ao intervalo o treinador disse-nos as coisas certas, tentámos fazer o que ele nos pediu e correu bem. Entramos sempre para ganhar e queremos orgulhar toda a gente", referiu.

Alexander Bah explicou que "foi um jogo cansativo", mas revelou estar "entusiasmado por jogar de início". "É incrível ouvir o hino da competição", concluiu.