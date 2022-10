Roger Schmidt: "Podíamos ter facilitado marcando mais cedo"

André Bucho Hoje às 20:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico do Benfica considerou o encontro difícil, em especial depois do encontro a meio da semana frente ao Paris Saint-Germain. Mostrou-se satisfeito com as exibições dos jogadores menos utilizados

"Muito feliz porque estes jogos depois das competições europeias não é fácil. Fizemos alterações à equipa, mas jogamos bom futebol. Podíamos ter facilitado marcando mais cedo e controlando o jogo também mais cedo", analisou Roger Schmidt, reforçando a qualidade dos jogadores que atuaram este sábado, em que rodou parte da equipa.

PUB

"Para mim é óbvio que todos os jogadores que cá estão merecem jogar pelo Benfica, às vezes é preciso esperar um pouco mais. Sempre estiveram com mentalidade positiva e aplicando-se no tema", disse o técnico alemão, que, entre outros, lançou Ristic, Aursnes e Draxler no onze inicial, deixando de fora nomes como Florentino, David Neres e Rafa.

Por fim, Schmidt assume que o 3-1, marcado por Gonçalo Ramos em cima do intervalo, foi decisivo. "Sabíamos que eles eram perigosos nas transições, aproveitaram a oportunidade para marcar, mas demonstrámos que estamos plenos de confiança, que os adeptos acreditam em nós e que acreditamos em nós próprios. Marcámos dois golos e com o terceiro golo ficou praticamente resolvido antes do intervalo", concluiu.

O Benfica bateu o Rio Ave por 4-2 na Luz este sábado, em encontro da nona jornada da Liga. Gonçalo Ramos marcou dois golos, Jhonathan fez um autogolo e Musa fez o gosto ao pé pelas águias. Fábio Ronaldo e Guga fizeram os tentos dos forasteiros.