Roger Schmidt: "Portugal vai fazer um grande Mundial, mas sem o Rafa"

Treinador do Benfica garantiu, esta terça-feira, que o avançado não vai voltar atrás na decisão de renunciar à seleção. "Decidiu que queria concentrar-se no Benfica".

O grande momento de forma que Rafa atravessa levantou discussão sobre se o avançado deve voltar atrás na decisão de renunciar à seleção portuguesa. Paulo Futre pediu diálogo entre o jogador e o selecionador, "pelo bem de Portugal", e Fernando Santos já se mostrou disponível para conversar com Rafa. Mas não vai haver volte-face, pelo menos de acordo com Roger Schmidt.

"Penso que a situação é clara. O Rafa é um jogador experiente, não tomou a decisão sem pensar nela. Decidiu há algumas semanas que queria concentrar-se no Benfica e não jogar mais pela seleção nacional. Está a jogar a um nível top e talvez por isso toda a gente está a falar sobre a sua decisão, mas penso que a decisão é final e que ele não vai ao Mundial. Portugal tem uma seleção de topo e vai fazer um grande Mundial, seguramente sem o Rafa", disse o treinador do Benfica, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, para a Taça de Portugal.

Sobre esse duelo, Schmidt defendeu que as águias têm de "mostrar a mesma concentração" do jogo de sábado, frente ao mesmo adversário.

"É um jogo diferente, nada tem a ver com o último. Só as equipas são as mesmas, de resto começa 0-0. É outra competição, agora já nos conhecemos melhor, pode-se utilizar o jogo de domingo para preparar um pouco mais ao pormenor a equipa. Mas isto vale para nós e para eles", explicou.

Por outro lado, o treinador alemão mostrou-se satisfeito pelo bom momento da equipa, mas reiterou que nada está ganho e que ainda faltam muitos jogos.

"Podemos ter uma temporada excelente, mas ainda nada está ganho. É bom ter os adeptos felizes, eles são a nossa maior motivação, deixá-los orgulhosos do nosso futebol. Mas é preciso conquistar algo", vincou.