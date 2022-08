Roger Schmidt: "Quando não se mata o jogo, tem de se lutar até ao final"

O treinador do Benfica Roger Schmidt considerou "justa" a vitória do Benfica diante do Paços de Ferreira num jogo "difícil".

"Foi uma vitória muito importante, o jogo foi difícil. Jogámos bem na primeira parte mas, sobretudo depois do intervalo, criámos muitas oportunidades. Quando não se mata o jogo, tem de se lutar até ao final. O adversário acreditou, nós tivemos de lutar, mas no final acho que merecemos ganhar", começou por dizer Roger Schmidt, "desvalorizando" a liderança dos encarnados, vincando que o bom início de época não passa de "um bom início".

"Foi um bom começo, mas é apenas um bom começo. Sexta-feira já temos outro jogo, depois temos o início da Champions. É um começo duro. Jogar em casa é sempre algo muito especial, os jogadores tentam sempre o melhor para os adeptos terem orgulho na equipa", concluiu.

O Benfica venceu (3-2), esta terça-feira, no Estádio da Luz, o Paços de Ferreira em jogo em atraso da terceira jornada da Liga. Koffi, com um bis, David Neres, João Mário e Gonçalo Ramos marcaram os golos do encontro. Com este triunfo, o clube da Luz subiu ao primeiro lugar da Liga, com 12 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga, segundo, e mais três face a F. C. Porto e Portimonense, terceiro e quarto, respetivamente, enquanto o Paços de Ferreira continua sem pontuar e segue na 17.ª e penúltima posição.