Roger Schmidt reage ao interesse encarnado

O treinador do PSV, que tem estado no centro das conversas do universo benfiquista, não se mostrou preocupado com o futuro e preferiu destacar o trabalho que ainda há a fazer com a equipa neerlandesa.

"Estamos numa fase da temporada que requer foco total, pelo que não vou falar de nada sobre o meu futuro. Ainda estamos na luta por três competições (Eredivisie, final da Taça dos Países Baixos e quartos de final da Liga Conferência), o meu foco está nisso", afirmou o alemão.

Com a certeza de que não será o treinador do PSV na próxima temporada, Roger Schmidt elogiou o seu sucessor, o mítico avançado Ruud Van Nistelrooy. "É uma opção muito inteligente e alguém com quem os adeptos se identificam. O Ruud tem feito um grande trabalho na equipa de reservas e poderá resultar muito bem na principal", elogiou o técnico.