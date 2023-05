Roger Schmidt reforça confiança em Grimaldo, mas critica saída

Hoje às 13:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador alemão garantiu que Grimaldo vai continuar na equipa até ao final da época, mas criticou a forma como o espanhol anunciou a saída do clube

Roger Schmidt afirmou que mantém a confiança em Alejandro Grimaldo, mas não deixou de lamentar a decisão do lateral esquerdo ex-Barcelona de anunciar a saída para o Bayer Leverkusen antes do final da época.

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Sporting, marcado para domingo, o técnico encarnado esclareceu que Grimaldo vai manter a titularidade, apesar de estar de saída do clube, mas criticou a data escolhida para o anúncio da partida, numa fase em que o Benfica ainda luta por atingir os objetivos para a época:

PUB

"O Grimaldo é um grande jogador, é um líder muito profissional, assumiu uma grande responsabilidade na equipa no campeonato, e no futebol internacional. Havia contactos, sabíamos disso, fizemos tudo para o convencer a ficar no Benfica, mas, para ser franco, respeitamos a decisão do jogador. Não importa qual é a razão para esta decisão, é a carreira dele. Talvez estejamos um pouco dececionados por o ver sair, mas temos de ver o quadro geral. Esteve sete épocas e meia no Benfica, foi três vezes campeão, será quatro vezes no final da temporada, se tudo correr bem. O anúncio, com as fotografias, não foi inteligente, foi totalmente desnecessário, na minha opinião. Não foi bom para nós, também não foi bom para o Grimaldo. Tudo o que ele fez, na sua carreira no Benfica, não se coaduna com o que se passou nesta situação. Foi um erro, mas temos de ver o quadro geral, este jogador vai ter sempre o meu apoio nos jogos que faltam da temporada", vincou o treinador alemão.

Roger Schmidt admitiu que tem a expectativa de se sagrar campeão esta temporada, mas afirmou que a conquista do título, em casa do rival, que muito respeita, não representa um estímulo extra:

"Vai ser um jogo muito difícil, é uma equipa de topo, muita qualidade individual, com um bom treinador. Estamos num grande momento de forma, estamos a um grande nível. Estamos prontos para fazer um grande jogo, e vencer o encontro. Não vai significar nada, o local onde vamos ser campeões, o adversário não importa, o sítio onde vamos ser campeões não é um tópico, para mim", esclareceu o técnico encarnado.

Sobre as opções táticas para o confronto com Ruben Amorim, Schmidt não quis "mostrar as cartas", mas admitiu que não vai promover grandes alterações na equipa, para o dérbi, e mostrou-se confortável, perante a habitual disposição tática dos leões, que costumam utilizar três centrais na defesa:

"Tentamos sempre jogar com a nossa ideia de futebol, mas tentamos sempre ajustarmo-nos, conforme o adversário, mas, em geral, acreditamos sempre no nosso estilo de jogo. Esta época, jogamos mais vezes contra equipas que usam defesas de 5, do que com equipas que usam uma defesa a 4, há muitas equipas portuguesas que jogam desta maneira. Todos os jogadores estão ótimos durante os treinos, a qualidade dos treinos tem sido excelente", afirmou o treinador.

Roger Schmidt garantiu ainda que o lateral direito dinamarquês Alexander Bah está apto para o encontro com os leões, mas elogiou a prestação de Fredrik Aursnes no corredor direito, nos últimos desafios do Benfica.

À entrada da 33ª e penúltima jornada do campeonato, as águias estão a apenas uma vitória de conquistarem o título, devido à vantagem de quatro pontos sobre o F.C. Porto, que segue no segundo posto. Caso os dragões não vençam o encontro frente ao Famalicão, este sábado (20.30 horas), os encarnados podem celebrar o título, antes de entrarem em campo, no domingo (20.30 horas) em Alvalade.