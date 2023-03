Roger Schmidt: "Renovo com 100% de convicção"

Roger Schmidt renovou contrato com o Benfica até 2026.

"É uma grande honra fazer parte do Benfica. Para ser sincero, no início não esperava assinar um novo contrato tão cedo, mas faço-o com 100% de convicção. Sinto que estou no sítio certo e fico muito satisfeito por o Benfica acreditar em mim, especialmente o Presidente Rui Costa e Lourenço Coelho, e toda a Direção. Estou muito feliz no Benfica, temos uma excelente equipa e os adeptos são fantásticos. Esperamos continuar a jogar bom futebol, vamos atrás de títulos e isso é uma grande motivação para mim. Foi uma decisão clara, para mim, permanecer mais tempo no Benfica", começou por dizer Roger Schmidt, aos meios do clube.

O treinador do Benfica, que renovou esta sexta-feira contrato até 2026, disse que as expectativas na Luz sempre foram altas. "Para mim, o Benfica é um clube muito especial no futebol europeu. A convicção do nosso Presidente em contratar-me para o Benfica deu-me a confiança para vir e sentir-me no sítio certo. Quando começámos a jogar, rapidamente vimos bom futebol e fomos capazes de vencer jogos. Com o entusiasmo dos adeptos, podemos mesmo apreciar o futebol. Não foi fácil pensar nisso, com tantos jogos, mas sinto que o Benfica é um grande clube", acrescentou.

Sobre os objetivos no Benfica, Schmidt reforçou a intenção de conquistar títulos. "São sempre os mesmos, a principal missão é fazer os adeptos felizes. Isso acontece quando jogamos bom futebol e ganhamos títulos. Somos o Benfica, temos de jogar para conquistar títulos, é o nosso objetivo, para que os adeptos possam celebrar. Vamos dar o nosso melhor para fazer isso nesta primeira temporada, mas também nos anos seguintes, queremos vencer", disse.

Por fim, Roger Schmidt deixou um agradecimento aos adeptos. "Quero agradecer a forma inacreditável como nos apoiam. É sempre muito especial jogar no nosso estádio, mas também fora de casa, sentimos imenso a sua paixão e apoio. É uma grande motivação para nós e a razão para jogarmos a este nível. Os jogadores tentam sempre dar tudo para mostrar aos Benfiquistas que damos tudo em campo para ganhar jogos e vencer títulos. Tentamos fazê-los felizes", referiu.