Schmidt responde a Conceição: "Quem tem mais pontos merece ser campeão"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, respondeu, este domingo, a Sérgio Conceição, que considerou que o F. C. Porto "era a melhor equipa" apesar de terem sido os encarnados a conquistar o título.

No rescaldo do jogo com o Vitória de Guimarães, e já com o Benfica a fazer a festa pela conquista do 38.º título de campeão nacional, Sérgio Conceição considerou que os azuis e brancos "continuavam a ser a equipa mais forte". "Isto de justiça... Temos de ver muitas situações que ocorreram durante este ano, acho que não é o momento para isso. Sem tirar o mérito ao Benfica e ao seu treinador, assim como a todas as pessoas que fazem parte do clube, acho que em momentos importantes para nós, houve algum demérito nosso mas também situações que nos prejudicaram muito ao longo da época, de arbitragem e algumas lesões que tivemos. Nunca foi desculpa para mim. Confio em todos os que trabalham de forma fantástica. As contas são o que são. Há uma frustração grande de todo o balneário porque continuo a achar que fomos a equipa mais forte. Mas isso só, não chega", afirmou o treinador.

Este domingo, Roger Schmidt abordou a questão do mérito do título, garantindo que respeita a opinião de Sérgio Conceição.

"É a opinião dele, respeito. Na minha opinião, não vi todos os jogos do F. C. Porto, mas vi o Benfica a jogar e acho que jogámos muito bem. Na conferência antes do jogo com o Santa Clara, dei a minha opinião. Uma equipa que depois de 34 jogos acaba com mais pontos, marca mais golos e concede menos golos, acredito que merece ser campeã. Quem está nessa posição é o Benfica", vincou, abordando a renovação a meio da época.

"Disse que primeiro tinha de provar que era bom suficiente para estar aqui. Quando estás num clube como o Benfica, o treinador tem de perceber a responsabilidade que tem, tem de alcançar objetivos e tem de conquistar títulos. Depois, a convicção do clube foi que fazia sentido prolongar o contrato. Vi essa confiança da parte do clube teve em mim, foi uma grande honra fazer parte do Benfica e renovar ainda no decorrer da primeira temporada. Estava à espera de, primeiro, conquistar o título, mas foi um bocadinho diferente", explicou.