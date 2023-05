Roger Schmidt: "Sinto-me 0% campeão"

O treinador do Benfica considerou que os encarnados mostraram uma "grande atitude" e garantiu que, apesar de faltar um triunfo para se sagrar campeão, não pensa no título.

"Era um jogo difícil, o Portimonense é uma equipa muito física. Precisávamos dos três pontos e queríamos utilizar todos os 90 minutos para mostrar que estávamos à procura do golo, que queríamos matar o jogo no momento certo, o mais cedo possível. A equipa mostrou grande atitude, espírito, conhecimento do jogo, criámos muitas ocasiões. Podíamos ter marcado mais do que cinco golos. Merecemos ganhar. A equipa mostra, semana após semana, que não quer parar, quer ser campeã e agora temos de dar mais um passo", começou por dizer Roger Schmidt, vincando que chegar ao golo cedo era importante.

"Nos últimos três jogos que ganhámos, criámos ocasiões a abrir, mas não marcámos. Hoje queríamos mudar um bocadinho, estar mais focados nas oportunidades criadas. Foi importante marcar golos, para ter mais calma. Queríamos mexer com o jogo para o nosso lado e fizemos isso. Penso que, nos últimos jogos, estivemos ao alto nível. No passado sábado, foi um jogo diferente, contra outro oponente. Com todo o respeito pelo Portimonense, o Sp. Braga também está a ter uma época de topo. Neste final de época, estamos a jogar um futebol de topo. Uma vitória para o título? Sinto-me 0% campeão. Não somos campeões, não está decidido. Respeito o futebol, os adversários, isso é claro. Agora, temos uma situação em que podemos ser campeões com mais uma vitória, mas é um jogo muito difícil com o Sporting", concluiu.

O Benfica venceu (5-1), este sábado, em Portimão, o Portimonense em jogo da 32.ª jornada da Liga. Grimaldo, Filipe Relvas, na própria baliza, Pedrão, Gonçalo Ramos e Musa, este em dose dupla, marcaram os golos do encontro. Com este triunfo, o clube da Luz chegou aos 83 pontos, mais sete do que o segundo, F. C. Porto, e pode festejar já nesta ronda o título, caso os dragões percam no domingo com o Casa Pia. Já o Portimonense ocupa o 13.º lugar, com 34 pontos, já com a permanência assegurada.