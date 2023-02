Roger Schmidt só abre espaço para Gilberto

Luís Antunes Hoje às 00:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Lateral volta ao onze face ao castigo de Bah. Puzzle predileto do alemão com Chiquinho deve regressar ao relvado com o Boavista

​​​​​​Gilberto prepara-se para regressar ao onze no duelo com o Boavista, segunda-feira (21.15 horas), na Luz, naquela que deverá ser a única alteração na fórmula de Roger Schmidt em relação ao encontro com o Brugge. O lateral volta à titularidade, devido ao castigo de Bah, e deve juntar-se ao puzzle tipo do treinador alemão, que, depois da saída de Enzo, elegeu Chiquinho para a posição do argentino.

O brasileiro recupera o estatuto perdido - último jogo a titular na Liga aconteceu com o Rio Ave a oito de outubro - e terá nova oportunidade de se mostrar a Roger Schmidt. O técnico associou Chiquinho e Florentino no meio-campo e, para já, não abdica de João Mário e Aursnes. Nesse contexto, Gonçalo Ramos voltou ao desenho inicial na Bélgica, após lesão, o que implica que só haja uma vaga para o trio formado por Rafa, Neres e Gonçalo Guedes.