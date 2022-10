Roger Schmidt: "Só interessava ganhar e não importava como"

JN Hoje às 23:15 Facebook

Roger Schmidt, técnico das águias, reconhece que o clássico não foi um bom jogo de futebol, mas não tem dúvidas de que a equipa "mereceu vencer". Técnico assume que os seis pontos de vantagem não são decisivos nas contas da Liga.

"Foi um jogo muito difícil e sobretudo de controlar na primeira parte. Tivemos muitas bolas longas e não estivemos tão bem, mas melhoramos em alguns momentos. Penso que antes do intervalo não conseguimos criar as melhores oportunidades. Na segunda, percebemos que a atmosfera estava difícil, mas demos boa resposta. Estou orgulhoso dos jogadores. Marcámos um golo e defendemos bem. Não foi um jogo bonito, mas o que importa é que vencemos e merecemos ganhar", sublinhou o treinador dos encarnados no final do embate desta sexta-feira, no Dragão.

O técnico admite que o conjunto não soube aproveitar inicialmente a vantagem de jogar com mais um elemento. "Falámos ao intervalo e estivemos melhor na segunda parte. Fizemos um bom jogo e tivemos alguma sorte que também é preciso", referiu.

Schmidt associou as substituições ao facto de os jogadores já terem visto cartões amarelos - casos de João Mário, Enzo Fernándes e Bah. ""Mostrámos que também sabemos vencer jogos de forma diferente do normal, em que queremos jogar melhor e criar oportunidades. Hoje, só interessava ganhar, não importava como", destacou.

No seu entender, a vantagem pontual não é determinante. "É importante, mas só passaram 10 jogos e nada está decidido", acentuou.