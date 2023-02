Roger Schmidt sobre André Almeida: "Foi uma pena não lhe poder dar mais minutos"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, considerou que a equipa encarnada fez um jogo bem conseguido diante do Casa Pia e abordou a despedida de André Almeida.

"Gostei muito do jogo de hoje. Acho que jogámos muito bem. Precisámos de algum tempo para perceber o momento certo de atacar, mas controlámos o jogo, dominámos, tivemos um pressing fantástico, conseguimos recuperar bolas rapidamente, estivemos sempre frescos, por isso acho que foi um jogo fantástico. Mesmo quando estava 3-0, nunca deixámos de ter o controlo do jogo", começou por dizer Roger Schmidt em declarações à BTV, abordando a homenagem a André Almeida.

"Quando se olha para o palmarés dele, vê-se o que fez pelo Benfica. Foi um capitão fantástico, um exemplo. Foi uma pena não lhe poder dar mais minutos, mas ele teve sempre uma atitude fantástica. Mostrou aos outros jogadores como se faz e hoje teve um adeus num estádio lotado, com um golo ao minuto 34, acho que foi tudo perfeito", concluiu.

O Benfica venceu (3-0), este sábado, o Casa Pia em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga. João Mário, com um bis, e Bah marcaram os golos do encontro. Com este resultado, o clube encarnado, com mais um jogo disputado, reforçou a liderança do campeonato, tendo agora 53 pontos, mais 11 do que o F. C. Porto, que recebe o Vizela no domingo. Já o Casa Pia registou a terceira derrota nos últimos quatro encontros, mantendo-se no quinto lugar, com 30.