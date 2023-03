Roger Schmidt sobre Inter Milão: "Será um grande desafio para nós"

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, mostrou-se cauteloso na abordagem ao encontro contra o V. Guimarães (sábado, às 18 horas), para a 25.ª jornada da Liga, acredita que o Inter Milão será um "grande desafio" nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Roger Schmidt analisou o sorteio dos "quartos", mas acalmou os ânimos, recordando que ainda há muitos jogos até ao duelo com os italianos.

"O resultado do sorteio é bom, apesar de o Inter Milão ser uma grande equipa. Têm muita qualidade, individual e coletiva, mas vamos dar tudo para passar a eliminatória porque o pensamento tem de ser o mesmo nas provas nacionais ou internacionais. Será um grande desafio para nós. Claro que não será um jogo fácil e não queremos olhar muito para a frente. Mas, por agora, o foco está no V. Guimarães", afirmou o técnico alemão.

Para o encontro de amanhã, com os vimaranenses, Schmidt espera uma partida complicada, contra uma equipa organizada e "com bons jogadores em todos os setores".

Vai ser um jogo muito difícil, já o sabemos após o encontro da primeira volta. Eles estão a fazer uma boa época e não têm sofrido muitos golos. Temos muita motivação para vencer este jogo antes da paragem para as seleções. Precisamos de uma prestação a alto nível. Sabemos da nossa qualidade, mas também sabemos que tivemos de trabalhar muito para estar onde estamos. Temos de respeitar sempre o próximo adversário, que será o V. Guimarães", afirmou.

Quanto às opções para levar a jogo, o treinador do Benfica anunciou a possibilidade de contar com Rafa, que esteve de fora do encontro com o Marítimo devido a síndrome gripal, mas revelou que não contará com Aursnes que tem sido uma das peças mais utilizadas na temporada 2022/23.

"Rafa treinou ontem e, embora não esteja a 100%, deve estar operacional para ir a jogo, claro que estou contente por contar com ele. Não temos o Draxler, o Gonçalo Guedes, o Ristic, lesionados, e agora não contamos o Aursnes. É preciso encontrar soluções para a posição onde ele joga, porque é um jogador que ajuda muito a equipa, mas temos de nos focar nos jogadores disponíveis", explicou Roger Schmidt.

Quanto à ausências de Florentino da primeira convocatória do selecionador Nacional, Roberto Martínez, o alemão mostrou-.se conformado com as opções.

"Temos de aceitar as escolhas do selecionador nacional e há muitas opções, que têm de ser equilibradas dentro da equipa. O Florentino é muito jovem e tem é que ganhar experiência e evoluir porque seguramente será uma escolha de futuro para Portugal", concluiu.