Roger Schmidt: "Substituições de João Mário e Gonçalo Ramos? Estavam cansados"

O treinador do Benfica admitiu que a equipa está "frustrada" depois de ter sofrido um desaire em Chaves e explicou as substituições de João Mário e Gonçalo Ramos.

"Não marcámos, é muito simples. Há este tipo de jogos, quando tentamos encontrar soluções contra um adversário que defende com muitos jogadores. Já nos aconteceu muitas vezes esta época e sempre encontrámos soluções. Hoje tivemos grandes oportunidades, mas o guarda-redes fez grandes defesas. Quando não aproveitas as oportunidades, o adversário acredita sempre, eles marcaram numa oportunidade, num contra-ataque. Temos de aceitar", afirmou Roger Schmidt.

PUB

"Quando perdes, há sempre muito ruído à volta da equipa. É algo para o qual estamos preparados. Vamos ficar juntos. Experiências como estas fazem-nos crescer. A equipa já mostrou que consegue reagir", acrescentou o treinador.

"João Mário e Gonçalo Ramos? Estavam cansados. Deixei-os muito tempo em campo porque já marcaram muito este ano, mas a certa altura precisávamos de energia. Musa e Guedes são muito bons e, quando estão frescos, a probabilidade de marcarem é mais alta", explicou Roger Schmidt.

O Benfica perdeu (0-1), este sábado, em Trás-os-Montes, diante do Desportivo de Chaves em jogo a contar para a 28.ª jornada da liga. Abass marcou o golo do encontro nos descontos e encarnados somaram a segunda derrota consecutiva no campeonato. Equipa transmontana não ganhava ao clube da Luz há mais de 25 anos quando, em março de 1997, venceu por 3-1. Com este desaire, o segundo consecutivo na Liga, o clube da Luz mantém-se na liderança, com 71 pontos, mas pode ver o F. C. Porto ficar a quatro, caso vença, ainda este sábado, o Santa Clara no Estádio do Dragão. Já o Chaves subiu ao décimo lugar, com 36 pontos.