Roger Schmidt: "Sucesso não é só estilo de jogo, mas atitude e equipa"

Treinador, Impressionado, visitou Seixal, voltou à Alemanha e diz que é "sempre bom ter atletas de formação na primeira equipa".

Roger Schmidt fez uma visita relâmpago a Lisboa para assinar pelas águias e já voltou, esta quarta-feira, à Alemanha depois de ter sido informado das contratações do avançado Musa (ex-Boavista) e do lateral esquerdo Ristic (ex-Montpellier), este perto de ser oficializado. O treinador alemão deixou Portugal impressionado com as instalações do centro de estágio das águias, sabe o JN, e, apesar de não entrar especificamente nos temas relacionados com o futebol, deixou um recado. "Não é dia para anunciar as minhas ideias de jogo. Quando começarmos a pré-época e estiver com os atletas, falaremos como queremos jogar. Para ter sucesso não é só olhar para o estilo de jogo, mas também é preciso atitude para sermos uma equipa", sublinhou à BTV.

Ansioso por começar a treinar, segundo confidenciou, o germânico recordou a importância da formação. "Estou muito interessado nos jovens e no seu desenvolvimento. É sempre muito bom que os clubes tenham jogadores da formação na primeira equipa. Dão sempre nova energia e alguma identidade", referiu, depois de designar o centro de treinos do Benfica de "muito bom".

Schmidt admite ainda a necessidade de uma "pré-época muito forte" para preparar a temporada. "É um clube com grande tradição, história e sinto que há algo especial. Ainda não sei bem o quê, mas quando começarmos vou ter essa noção. Há algo especial e, com isso, depois podes mostrar o melhor futebol e lutar por títulos. O futebol não é só o que acontece no relvado, mas também a forma como as pessoas estão ligadas", destacou.

Depois da visita, o treinador voltou a Alemanha, onde vai cumprir um período de férias. As águias voltam a trabalhar a 27 de junho e cumprem parte da pré-temporada em Inglaterra.