Roger Schmidt suspenso por um jogo

Treinador alemão, expulso no jogo de sábado em Vizela, falha o encontro desta sexta-feira frente ao Famalicão, devido a castigo.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou, nesta quinta-feira, a suspensão de Roger Schmidt por um jogo, devido ao cartão vermelho que viu no jogo de sábado em Vizela (triunfo por 2-0). O treinador do Benfica não poderá assim sentar-se no banco dos encarnados no jogo desta sexta-feira, na Luz, com o Famalicão.

Recorde-se que o técnico alemão foi expulso na reta final do encontro Vizela-Benfica, após ter devolvido para a bancada uma garrafa de água que lhe tinha sido atirada de uma zona destinada ao público afeto à equipa da casa. "Reagi às provocações dos adeptos que estava por trás de mim, o que não é permitido. Aceito a expulsão", disse o treinador das águias, na conferência de imprensa após o jogo.

Roger Schmidt foi ainda multado em 1150 euros.

A jornada 22 da Liga portuguesa foi, de resto, fértil em castigos. Uribe e João Mário foram suspensos por um jogo, por terem sido expulsos no F.C. Porto-Gil Vicente (1-2).

No dérbi minhoto entre o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga (2-1), Tiago Silva, da equipa vitoriana, e Álvaro Djaló e Niakaté, dos bracarenses, que viram cartões vermelhos nesse jogo, foram suspenso por um jogo cada.

De referir que ao Sporting de Braga foram instaurados dois processos disciplinares, um relativo ao jogo com o Arouca e outro referente à partida de Guimarães.

O alegado mau comportamento do público mereceu a aplicação de multas a vários clubes.