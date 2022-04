Roger Schmidt tem cláusula de rescisão de 10 milhões de euros

Luís Antunes e Rui Farinha Hoje às 09:25 Facebook

O novo treinador das águias, Roger Schmidt, tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros, apurou o JN. O alemão assinou por duas temporadas, com mais uma de opção, e os encarnados salvaguardaram-se de um possível interesse de terceiros durante a estadia nos encarnados.

O acordo foi celebrado na última quarta-feira, entre Rui Costa e Schmidt, que viajará rumo a Portugal quando terminar a temporada nos Países Baixos. Quando Jorge Jesus assinou pelo Benfica, em agosto de 2020, a cláusula estabelecida foi inferior: seis milhões de euros.

Fora dos planos para a próxima época, Nélson Veríssimo falou, ontem, em conferência de Imprensa sobre o futuro. "Vou continuar a minha carreira fora do meu país. Quero experimentar, vamos ver o que acontece", disse, na antevisão do duelo com o Marítimo. Sobre o futuro técnico, nem uma palavra. "Houve um comunicado em que diz que há conversações. Foi colocada a questão ao treinador e não quis confirmar, pelo que não serei a fazê-lo", disse.