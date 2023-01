Roger Schmidt tem reforços para atacar o leão

Luís Antunes Hoje às 00:03 Facebook

Schjelderup e Tengstedt treinaram, no Seixal, com o plantel e estão à disposição do treinador

Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt, os mais recentes reforços das águias, cumprem todos os requisitos que os deixam aptos para o duelo com o Sporting, este domingo, na Luz. Ao que o JN apurou, os jogadores já foram inscritos na Liga e treinaram, esta sexta-feira, com os companheiros, no Seixal. Agora estão nas mãos de Roger Schmidt, que os pode integrar, caso entenda, na lista de convocados para o dérbi com o rival.

No mesmo plano, encarnados mantêm otimismo sobre a recuperação plena de Rafa e Grimaldo. O extremo, que contraiu uma entorse e falhou o duelo com o Varzim na Póvoa de Varzim, deve, à partida, surgir na discussão com os leões. Essa é, pelo menos, a esperança dos dirigentes, embora, muito provavelmente, a dúvida só seja hoje dissipada pelo técnico Roger Schmidt.